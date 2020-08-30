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Витольд Фокин. Фото: Рубрика

Наделить особым статусом весь Донбасс предлагает Фокин

30 авг 2020, 14:29
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Витольд Фокин, член Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, предлагает предоставить особый статус всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам.

Он считает, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые надо расследовать, но прежде всего нужно прекратить войну. Об этом он заявил в интервью изданию «Страна».

По его мнению, чтобы остановить войну на Донбассе и уберечь жизни бойцов и командиров, нужно объявить всеобщую амнистию. Следующим этапом станет проведение выборов и решение вопроса особого статуса всего Донбасса.


Фокин добавил, что готов начать переговоры с главарями ЛНР и ДНР, если на этом будет настаивать Верховная Рада или президент.

Напомним, ранее мы сообщали, что 87-летнего Витольда Фокина президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Фокин отвечает за коммуникацию с обществом оккупированного Донбасса.


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