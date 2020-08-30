Надати особливий статус усьому Донбасу запропонував Фокін

Вітольд Фокін. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/ua/n143152-nadaty-osoblyvyy-status-usomu-donbasu-zaproponuvav-fokin.html

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Вітольд Фокін, член Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, пропонує надати особливий статус всій території Донбасу, а не тільки окупованим районам.

Він вважає, що з обох боків було скоєно багато злочинів, які треба розслідувати, але перш за все потрібно припинити війну. Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Страна».

На його думку, щоб зупинити війну на Донбасі і вберегти життя бійців і командирів, потрібно оголосити загальну амністію. Наступним етапом стане проведення виборів та розв’язання питання особливого статусу всього Донбасу.

Фокін додав, що готовий розпочати переговори з ватажками ЛНР та ДНР, якщо буде на цьому буде наполягати Верховна Рада або президент.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 87-річного Вітольда Фокіна президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Фокін відповідає за комунікацію з громадянським суспільством окупованого Донбасу.