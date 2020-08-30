СБУ. Фото: Детектор медіа

https://racurs.ua/ua/n143151-sbu-nyshkom-zaminyly-roztroschenu-stelu-alfivciv.html

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Служба Безпеки України (СБУ) демонтувала стелу з загиблими працівниками спецпідрозділу «Альфа» та замінила її на «більш нейтральну» Оранту. Під час демонтажу плиту з іменами розбили.

В СБУ заявили, що плита — ціла, і знаходиться в музеї Центру спеціальних операцій, проте насправді її розтрощили. Про це повідомила екс-нардеп Марія Матіос.

Вона розповіла, що стелу з іменами загиблих спецпризначенців спочатку розбили, а потім демонтували емблему і девіз.

За її словами, коли історія набула розголосу, спецслужба залякала родини полеглих і виманювала підписи родичів на те, щоб дати дозвіл на Оранту замість стели, а потім виготовили нову дошку і помістили її до музею.

Екс-нардепа обурило, що до музею матиме доступ «лише прибиральниця та завгосп», тому що сторонні не матимуть права увійти навіть до холу, де була розташована стела з самого початку.

Але «с глаз далой — из сердца вон» — старий, як світ спосіб знівелювати навіть найбільше геройство. І це, очевидно, така нинішня тактика керівництва «Альфи», — додала Матіос.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України продемонструвала, як вона шанує пам’ять своїх загиблих співробітників та прибрала стелу з їхніми прізвищами. Замість неї в холі встановили нейтральну Оранту.

Попри численні фотодокази, у СБУ заперечували, що пам’ятна дошка розбилася під час демонтажу.