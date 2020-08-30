Путін запросив Лукашенка у Москву — що обговорюватимуть

Путін і Лукашенко. Фото: Regrum

https://racurs.ua/ua/n143150-putin-zaprosyv-lukashenka-u-moskvu-scho-obgovoruvatymut.html

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Президент Росії Володимир Путін і його білоруський колега Олександр Лукашенко домовилися провести зустріч у Москві під час телефонної розмови.

Путін також привітав Лукашенка з днем ​​народження. Про це повідомляє ТАСС.

Повідомляється, що президенти налаштовані на подальше зміцнення російсько-білоруського союзництва. Вони також обговорили ситуацію «всередині Білорусі й обстановку навколо неї» й хочуть уточнити деталі при особистій зустрічі. Точну дату зустрічі назвуть незабаром.

Зазначимо, що це шоста розмова Путіна й Лукашенка за останній час.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Росії Володимир Путін повідомив, що резерв силовиків для відправки до Білорусі вже сформований. За словами Путіна, про це його попросив президент Білорусі Олександр Лукашенко. До спеціального резерву увійшли співробітники російських правоохоронних органів.