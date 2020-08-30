Путин пригласил Лукашенко в Москву — что будут обсуждать

Путин и Лукашенко. Фото: Regnum

https://racurs.ua/n143150-putin-priglasil-lukashenko-v-moskvu-chto-budut-obsujdat.html

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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились провести встречу в Москве в ходе телефонного разговора.

Путин также поздравил Лукашенко с днем рождения. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что президенты настроены на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества. Они также обсудили ситуацию «внутри Беларуси и обстановку вокруг нее» и хотят уточнить детали при личной встрече. Точные даты встречи назовут вскоре.

Отметим, что это шестой разговор Путина и Лукашенко за последнее время.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин сообщил, что резерв силовиков для отправки в Беларусь уже сформирован. По словам Путина, об этом его попросил президент Беларуси Александр Лукашенко. В специальный резерв вошли сотрудники российских правоохранительных органов.