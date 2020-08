В российских учениях «Кавказ-2020» отказалась участвовать Индия

Военные учения «Кавказ-2020» в России пройдут без Индии. Министерство обороны Индии сообщило, что не будет принимать участия в учениях из-за коронавируса.

Российская сторона уже уведомлена о сложившейся ситуации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

However, in view of Pandemic and consequent difficulties in exercise, including arrangements of logistics, India has decided not to send contingent this year to Kavkaz-2020. The same has been informed to the Russian side.