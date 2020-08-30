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Индия. Фото: РИА

В российских учениях «Кавказ-2020» отказалась участвовать Индия

30 авг 2020, 12:39
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Военные учения «Кавказ-2020» в России пройдут без Индии. Министерство обороны Индии сообщило, что не будет принимать участия в учениях из-за коронавируса.

Российская сторона уже уведомлена о сложившейся ситуации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

Сообщается, что эпидемия коронавируса вызывает сложности в организации логистики, поэтому индийским военнослужащим будет крайне нелегко добраться в Россию на учения.

Отметим, что несмотря на то, что по официальной версии отказ от учений связан с коронавирусом, индийские СМИ сообщают, что страна отказалась от участия в учениях, так как на них будет представлен Китай и Пакистан. С этими странами Индия сейчас находится в конфликте.


Напомним, ранее мы сообщали, что война между Китаем и Индией, двумя наиболее населенными странами мира, стала более вероятной. В июне на границе между этими странами произошел инцидент, приведший к жертвам.

Власти Индии заявили, что в результате столкновения с китайскими военными в провинции Ладакх по соседству с Кашмиром погибли 20 индийских военнослужащих.


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