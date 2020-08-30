У російських навчаннях «Кавказ-2020» відмовилася брати участь Індія

Військові навчання. Фото: РІА

https://racurs.ua/ua/n143149-u-rosiyskyh-navchannyah-kavkaz-2020-vidmovylasya-braty-uchast-indiya.html

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Військові навчання «Кавказ-2020» в Росії пройдуть без Індії. Міністерство оборони Індії повідомило, що не братиме участі в навчаннях через коронавірус.

Російська сторона вже проінформована про ситуацію, що склалася. Про це повідомляє прес-служба відомства в Twitter.



However, in view of Pandemic and consequent difficulties in exercise, including arrangements of logistics, India has decided not to send contingent this year to Kavkaz-2020. The same has been informed to the Russian side. — ADG (M&C) DPR (@SpokespersonMoD) August 29, 2020

Повідомляється, що епідемія коронавірусу викликає складності в організації логістики, тому індійським військовослужбовцям буде вкрай нелегко дістатися до Росії на навчання.

Зазначимо, що попри те, що за офіційною версією відмова від навчань пов’язана з коронавірусом, індійські ЗМІ повідомляють, що країна відмовилася від участі в навчаннях через те, що на них будуть представлені військові Китаю та Пакистану. З цими країнами Індія наразі перебуває у конфлікті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна між Китаєм і Індією, двома найбільш населеними країнами світу, стала більш вірогідною. У червні на кордоні між цими країнами стався інцидент, який призвів до жертв.

Влада Індії заявила, що в результаті зіткнення з китайськими військовими в провінції Ладакх по сусідству з Кашміром загинули 20 індійських військовослужбовців.