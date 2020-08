У російських навчаннях «Кавказ-2020» відмовилася брати участь Індія

Військові навчання «Кавказ-2020» в Росії пройдуть без Індії. Міністерство оборони Індії повідомило, що не братиме участі в навчаннях через коронавірус.

Російська сторона вже проінформована про ситуацію, що склалася. Про це повідомляє прес-служба відомства в Twitter.



However, in view of Pandemic and consequent difficulties in exercise, including arrangements of logistics, India has decided not to send contingent this year to Kavkaz-2020. The same has been informed to the Russian side.