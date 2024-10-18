Солдатів КНДР навчають на чотирьох полігонах у рф. Фото: Astra

https://racurs.ua/ua/n200361-soldativ-kndr-navchaut-na-chotyroh-poligonah-u-rf-zmi-foto.html

Ракурс

Північнокорейські військові вже тренуються у російській федерації.

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Для участі у війні проти України окупанти навчають солдатів з КНДР. Навчання відбуваються на чотирьох російських полігонах — у Хабаровську, Усурійську, Благовєщенську, Владивостоку. Про це повідомило «РБК-Україна» з посиланням на джерела у спецслужбах.

Тим часом російський Telegram-канал Astraопублікував фото з ймовірними солдатами з Північної Кореї на російському полігоні в Приморському краї.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що країна-агресор у листопаді цього року відправить близько 11 тис. військових КНДР на війну проти України. У ГУР стверджували, що перший загін з 2 тис. 600 солдатів вирушить до Курська.

А розвідка Південної Кореї заявляла, що Північна Корея відправить в Україну 12 тис. військових.

Нагадаємо, українська воєнна розвідка інформувала, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії рф формується «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами Північної Кореї. Орієнтовна кількість особового складу цього батальйону складає приблизно 3 тис. осіб.