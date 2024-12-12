Індія та рф підписали нафтову угоду. Фото:

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Індія та росія підписали свою найбільшу в історії угоду про постачання нафти.

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Російська державна нафтова компанія «Роснефть» погодилася постачати майже 500 тис. барелів сирої нафти на день індійському приватному нафтопереробнику Reliance. Це найбільша в історії угода про постачання нафти між цими країнами. Про це повідомило Reuters з посиланням на джерела.

Зазначається, що ця нафтова угода охоплює 0,5% світових постачань. Вартість угоди сягає майже 13 млрд дол. на рік. Країна-агресор почне відправляти нафту до Індії вже у січні 2025 року, а поставки триватимуть 10 років. Після цього угоду можуть продовжити ще на десятиріччя.

Очікується, що «Роснефть» щомісяця доставлятиме сиру нафту обсягом у приблизно 20−21 нафтовий танкер типу Aframax. Також Індія отримуватиме по три вантажі по 100 тис. т мазуту.

Всі російські нафтопродукти прямуватимуть до нафтопереробного комплексу Reliance у Джамнагарі в західному штаті Гуджарат.

Reuters пише, що з січня по жовтень Індія імпортувала в середньому 405 тис. барелів російської нафти на добу. А за той самий період минулого року — 388 тис. 500 барелів на добу.

Нагадаємо, видання Bloomberg інформувало, що Індія стала другим за величиною після Китаю постачальником критично важливих технологій до росії в умовах, коли проти неї запроваджені обмеження. У квітні-травні експорт підсанкційних товарів, як-то мікросхем і верстатів, з Індії до рф перевищив 60 млн дол.

Джерело: Reuters