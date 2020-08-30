СБУ. Фото: Детектор медиа

https://racurs.ua/n143151-sbu-nezametno-podmenili-razbituu-plitu-alfovcev-novoy.html

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Служба безопасности Украины (СБУ) демонтировала стелу с погибшими работниками спецподразделения «Альфа» и заменила ее на «более нейтральную» Оранту. При демонтаже плиту с именами разбили.

В СБУ заявили, что плита — цела, и находится в музее Центра специальных операций, однако в действительности ее разбили. Об этом сообщила экс-нардеп Мария Матиос.

Она рассказала, что плиту с именами погибших сотрудников «Альфы» сначала разбили, а потом с нее демонтировали эмблему и девиз.

По ее словам, когда история получила огласку, спецслужба запугала семьи погибших и выманивала подписи родственников для того, чтобы они дали согласие на Оранту вместо плиты. Затем они изготовили новую доску и поместили ее в музей.

Экс-нардепа возмутило, что доступ в музей будут иметь «только уборщица и завхоз», потому что посторонние не смогут войти даже в холл, где была расположена памятная плита ранее.

«Но с глаз долой — из сердца вон» — старый, как мир способ нивелировать даже самое большое геройство. И это, очевидно, такая тактика нынешнего руководства «Альфы», — добавила Матиос.



Напомним, ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины продемонстрировала, как она уважает память своих погибших сотрудников и убрала памятную доску с их фамилиями. Вместо нее в холле установили Оранту.

Несмотря на многочисленные фотодоказательства, в СБУ отрицают, что памятная доска разбилась во время демонтажа.