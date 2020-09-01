70% «слуг народу» підписали постанову за виключення нардепа Лероса з фракції — Верховна Рада

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Слуги народу у Верховній Раді 1 вересня почали збирати підписи за виключення свого колеги Гео Лероса з президентської фракції. Цьому передував виступ депутата-«слуги» Лероса за парламентською трибуною, під час якого він звинуватив президента Володимира Зеленського в здачі інтересів України за допомогою «агента ГРУ Росії Андрія Єрмака», а також екс-президента Леоніда Кравчука та його заступника в тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна.

У сесійній залі «слуги» збирають підписи за виключення Гео Лероса з фракції, — написав сьогодні депутат Олексій Гончаренко в Телеграм.

Пізніше депутат з фракції «Слуга народу» Ірина Верещук підтвердила інформацію щодо збору підписів за виключення Лероса.

Всіх підписів я не бачила, але кажуть, що цю постанову підписали понад 70% депутатів фракції, — сказала Верещук.

Нагадаємо, Лерос заявив, що Офіс президента очолює Андрій Єрмак — агент ГРУ Російської Федерації, який за допомогою Кравчука і Фокіна тестує заплановану зраду. Також «слуга» заявив, що боротьба з кумівством закінчилася мало не в перший день призначення «кварталівця» Івана Баканова главою СБУ, який «під протекцією Зеленського взяв під контроль тіньову економіку, очолив незаконний обіг спирту, наркотиків, контрабанду, торгівлю з ОРДЛО, рекет і рейдерство».