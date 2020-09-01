Вовк залишається в Окружному адмінсуді. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n143256-vovk-zalyshaietsya-v-okrujnomu-adminsudi-odnogolosne-rishennya-vrp.html

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Павло Вовк, голова Окружного адмінсуду Києва, залишиться на своїй посаді. Таке рішення сьогодні ухвалила Вища рада правосуддя (ВРП).

ВРП ухвалила це рішення одноголосно. Про це повідомив голова Ради громадського контролю НАБУ Роман Маселко на своїй сторінці у Facebook.

ВРП мотивувала своє рішення тим, що прокуратура нібито не надала доказів причетності Вовка до кримінальних правопорушень.

Зрештою, після нової публікації НАБУ записів про те, як Вовк фактично керує ВРП, на інший результат я і не розраховував. Це також свідчить, що за цієї ВРП у нас немає жодного шансу на справжнє правосуддя, — зазначив Маселко.

Водночас прес-служба Вищої ради правосуддя повідомляє лише про рішення щодо Вовка. Чи залишаться на своїх посадах інші судді, яким було оголошено про підозри, невідомо. Це, зокрема, заступник Вовка Євгеній Аблов, судді Ігор Качура, Володимир Келеберди, Олексій Огурцов та Ігор Погрібніченко.

Зазначимо, що трансляція засідання Вищої ради правосуддя не велася. ВРП пояснила, що прохання ЗМІ та громадських організацій не є достатньою підставою для відеотрансляції засідання щодо відсторонення суддів Окружного адміністративного суду Києва. Для цього, за інформацією ВРП, потрібне бажання учасників засідання.

Нагадаємо, 17 липня НАБУ прийшло з обшуками до Окружного адміністративного суду Києва. Детективи оголосили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, п’ятьом іншим суддям та очільнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку. За версією слідства, Вовк очолив «злочинну організацію», до складу якої входило щонайменше 12 осіб, задля «захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України і Вищою радою правосуддя».