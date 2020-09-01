Вовк має безпрецедентний вплив на Вищу раду правосуддя, фото — ТСН

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Павло Вовк, голова Окружного адмінсуду Києва (ОАСК), має безпрецедентний вплив на Вищу раду правосуддя (ВРП) і створив систему керованого правосуддя.

Про це йдеться у нових записах НАБУ, які агентство розмістило в інтернеті. Виклали у мережу й розшифровування розмов записів суддів ОАСК.

Слідство вважає, що Вовк використовував свої зв’язки в органах, які мали б формувати доброчесний склад суддів і стежити за виконанням ними законодавства та дотриманням професійної етики. Голова ОАСК міг штучно організувати подання скарг до Вищої ради правосуддя на непідконтрольних йому суддів, які ухвалювали незручні для нього рішення. Зокрема, йдеться і про Верховний суд.

Зібрані під час негласних слідчих дій матеріали свідчать про те, що голова ОАСК має безпрецедентний вплив на окремих членів ВРП. Виникають обґрунтовані сумніви щодо об'єктивності та неупередженості таких членів, тому їм було заявлено відводи, — йдеться в повідомленні НАБУ.

Крім того, у нових записах НАБУ є інформація і про те, що голова ОАСК, дізнавшись про обрання нового «незручного» йому голови ВРП, відразу дав вказівку відшукати будь-які формальні порушення у процедурі його обрання, щоб використати це у подальшому через можливий варіант штучно поданого позову до свого ж суду.

Голова ОАСК не тільки намагався впливати на результати дисциплінарних проваджень у ВРП та заводити «своїх» людей у цей орган, а й впливав на процес обрання у ньому керівництва, — заявляють у НАБУ.

Слідство задокументовано «втілення аналогічних сценаріїв» у Раді суддів України й навіть у Конституційному суді України.

НАБУ у липні розпочало активні слідчі дії стосовно Вовка і кількох суддів ОАСК, яких підозрюють у намірі захопити державну владу. 17 липня відбулися обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, Вовку і кільком іншим суддям повідомили про підозру. Доказами у справі стали записи — так звані «плівки Вовка». Детективи навіть оголошували суддів у розшук, оскільки ті не приходили на допит.

Вовк заявляв про тиск на суд і стверджував, що йому ніхто не вручав ані повісток, ані підозр. Утім, генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про тимчасове відсторонення Павла Вовка. 1 вересня рішення стосовно нього має ухвалити ВРП.