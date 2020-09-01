У судьи Вовка беспрецедентное влияние на Высший совет правосудия, фото — ТСН

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У Павла Вовка, председателя Окружного админсуда Киева (ОАКС), есть беспрецедентное влияние на Высший совет правосудия (ВСП), он создал систему управляемого правосудия.

Об этом говорится в новых записях НАБУ, которые агентство разместило в интернете. Выложили в сеть и расшифровки разговоров записей судей ОАСК.

Следствие считает, что Вовк использовал свои связи в органах, которые формируют кадровый состав судов и следят за выполнением ими законодательства, соблюдением профессиональной этики. Председатель ОАСК мог искусственно организовать подачу жалоб в Высший совет правосудия на неподконтрольных ему судей, которые принимали неудобные для него решения. В частности, речь идет и о Верховном суде.

Собранные во время негласных следственных действий материалы свидетельствуют о том, что у председателя ОАСК есть беспрецедентное влияние на отдельных членов ВСП. Возникают обоснованные сомнения в объективности и беспристрастности таких членов, поэтому им были заявлены отводы, — говорится в сообщении НАБУ.

Кроме того, в новых записях НАБУ есть информация и о том, что председатель ОАСК, узнав об избрании нового «неудобного» для него главы ВСП, сразу дал указание найти любые формальные нарушения в процедуре его избрания, чтобы использовать это в дальнейшем — искусственно подавать иски в ОАСК.

Председатель ОАСК не только пытался влиять на результаты дисциплинарных производств в ВСП и заводить «своих» людей в этот орган, но и влиял на процесс избрания в нем руководства, — заявляют в НАБУ.

Следствие задокументировано «воплощение аналогичных сценариев» в Совете судей Украины и даже в Конституционном суде Украины.

НАБУ в июле начало активные следственные действия в отношении Вовка и нескольких судей ОАСК, которых подозревают в намерении захватить государственную власть. 17 июля состоялись обыски в Окружном административном суде Киева, Вовку и нескольким другим судьям сообщили о подозрении. Доказательствами в деле стали записи — так называемые «пленки Вовка». Детективы даже объявляли судей в розыск, поскольку те не приходили на допрос.

Вовк заявлял о давлении на суд и утверждал, что ему никто не вручал ни повесток, ни подозрений. Впрочем, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление о временном отстранении Павла Вовка. 1 сентября решение в отношении него должен принять ВСП.