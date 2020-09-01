Актер Михаил Ефремов. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/n143251-efremov-nazval-falshivkoy-video-s-mesta-smertelnogo-dtp.html

Ракурс

Михаил Ефремов, российский актер, во время судебного заседания назвал фейком видео, на котором видно, как его выводят с водительского сиденья автомобиля сразу после ДТП.

Артист заявляет, что эксперты установили фейковость записи и уже подали судебный иск на адвоката потерпевших Александра Добровинского. Такое заявление Ефремов сделал 1 сентября в Пресненском суде, передает ТАСС.

Отмечается, что свидетель Светлана Набокина заявила, что сняла видео на телефон сразу после аварии. На кадрах видно, как Ефремова выводят из машины. Адвокат потерпевших Александр Добровинский ходатайствовал о приобщении этого видеоролика к материалам дела, что суд и сделал.

Ранее свидетель по делу Илья Бабиков рассказал, что вместе с другом вывел Ефремова с водительского сиденья сразу после аварии на Садовом кольце. Второй очевидец утверждает, что перед ДТП в машину артиста сел высокий мужчина в бейсболке.

Сам актер заявляет, что не мог находиться на месте водителя в момент аварии и попросил суд провести биологическую экспертизу лобового стекла, но Фемида отказалась принять ходатайство. Еще один свидетель также указал на то, что в момент аварии Ефремов находился на пассажирском сиденье.

Напомним, в начале июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов попал в аварию. Он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний Сергей Захаров, скончавшийся в больнице от травм.

Экспертиза показала, что Ефремов управлял машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сам Ефремов отрицает свою вину и заявляет, что ничего не помнит.