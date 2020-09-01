Актор Михайло Єфремов. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n143251-iefremov-nazvav-falshyvkou-video-z-miscya-smertelnoyi-dtp.html

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Михайло Єфремов, російський актор, під час судового засідання назвав фейком відео, на якому видно, як його виводять з водійського сидіння автомобіля відразу після ДТП.

Артист заявляє, що експерти встановили фейковість запису й вже подали судовий позов на адвоката потерпілих Олександра Добровінського. Таку заяву Єфремов зробив 1 вересня у Пресненському суді, передає ТАСС.

Зазначається, що свідок Світлана Набокіна заявила, що зняла відео на телефон відразу після аварії. На кадрах видно, як Єфремова виводять з машини. Адвокат потерпілих Олександр Добровінський клопотав про долучення цього відеоролика до матеріалів справи, що суд і зробив.

Раніше свідок у справі Ілля Бабіков розповів, що разом з другом вивів Єфремова з водійського сидіння відразу після аварії на Садовому кільці. Другий очевидець стверджує, що перед ДТП у машину артиста сів високий чоловік у бейсболці.

Сам актор заявляє, що не міг перебувати на місці водія у момент аварії й попросив суд провести біологічну експертизу лобового скла, але Феміда відмовилася прийняти клопотання. Ще один свідок також вказав на те, що в момент аварії Єфремов перебував на пасажирському сидінні.

Нагадаємо, на початку червня 2020 року російський актор Михайло Єфремов потрапив в аварію. Він вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з фургоном Lada. За кермом фургона був 57-річний Сергій Захаров, який помер у лікарні від травм.

Експертиза показала, що Єфремов керував машиною в стані алкогольного й наркотичного сп’яніння. Сам Єфремов заперечує свою провину й заявляє, що нічого не пам’ятає.