СБУ. Фото: Українська правда

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Служба безпеки України (СБУ) відшукала схрон із великою кількістю зброї на Луганщині.

Арсенал розташовувався у підземній схованці біля житлових будинків у селі Колядівка Новоайдарського району. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці знайшли у схованці:

два гранатомети РПГ-22;

66 артилерійських снарядів;

вісім протипіхотних гранат різних модифікацій;

протитанкову міну ТМ-62 (вага тротилу — 7,5 кг);

понад 7 тис. набоїв різного калібру.





Наразі з’ясовується, кому належить схованка, та перевіряється інформація про причетність бойовиків проросійського незаконного збройного формування до облаштування арсеналу. Вилучену зброю передали групі розмінування для утилізації.







За фактом виявлення знахідки розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Власників схованки очікує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Маріуполі Служба безпеки України (СБУ) викрила мережу інтернет-агітаторів, яких контролювало так зване Міністерство інформації фейкової ДНР.