Олена Зеленська попрацювала гідом в Маріїнському палаці. Фото: president.gov.ua

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Маріїнський палац, церемоніальну резиденцію президента України, відкривають для широкого загалу.

Прогулятися палацом вперше після 12 років реставрації мають змогу всі охочі. Резиденція Зеленського відрита для екскурсій у п’ятницю, суботу та неділю з 10.00 до 17.00. Окрім того, щочетверга обіцяють проводити безкоштовні екскурсії для школярів. Про це 1 вересня повідомив прес-центр Офісу президента.

Перша екскурсія відбулася напередодні Дня знань за особистою участю дружини президента. Олена Зеленська провела дітей залами та кімнатами палацу й розповіла про церемоніальні заходи, протокол зустрічі офіційних делегацій та етикет офіційних обідів.

Я дуже рада, що першими його відвідувачами стали діти, школярі, і, користуючись можливостями, які надає статус дружини президента, хочу зробити символічний подарунок до Дня знань для всіх школярів України та запросити їх на безкоштовні екскурсії палацом, — зазначила Зеленська.

В Офісі президента додали, що безкоштовні екскурсії Маріїнським палацом для організованих груп школярів проводитимуть щочетверга. Кожну екскурсію адаптуватимуть з урахуванням типу навчального закладу, віку школярів і специфіки історичного періоду, який вони зараз вивчають. Зазначається, що потрапити до Маріїнського палацу може кожна школа України, попередньо залишивши заявку на сайті палацу.

Нагадаємо, дружина президента України Олена Зеленська виступила ініціатором того, щоб у найвизначніших та найвідоміших музеях по всьому світу були україномовні аудіогіди.