Резиденцією президента водитимуть екскурсії

Резиденція Володимира Зеленського. Фото: Офіс президента

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Екскурсії для школярів проводитимуть у церемоніальній резиденції президента України, що розміщується в Маріїнському палаці.

Зареєструватися на екскурсію можна буде вже 4 вересня 2020 року. Палац буде відкритий для відвідувачів у п’ятницю, суботу та неділю. Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

Повідомляється, що для того, щоб потрапити на екскурсію, потрібно попередньо забронювати дату та час свого візиту, а потім купити квиток. Екскурсія триватиме 45 хвилин.

Вартість квитка становитиме 150 грн, а для пільговиків зі знижкою — 75 грн. Для дітей до 7 років екскурсії будуть безкоштовними.

До четверга відвідати палац зможуть лише групи школярів. Для них буде обиратися особлива програма екскурсії з урахуванням віку, класу та специфіки історичного періоду, який вони вивчають.

Повідомляється, що у якості експозиції будуть представлені картини та подарунки президентів України, церемоніальна зала та зала для переговорів.

Палац є пам’яткою палацової архітектури стилю бароко та внесений до реєстру пам’яток національного культурного надбання. У ньому проводяться саміти, офіційні прийоми, церемонії вручення грамот послами іноземних держав, нагород, зустрічі іноземних делегацій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні розгорівся скандал, який спричинив концерт до Дня незалежності. Скандал виник навколо 17-хвилинного попурі «Музична історія Незалежності», яке прозвучало 24 серпня на Софійській площі. Не всім українцям сподобалися виступи зірок. Зірки зробили попурі на відомі пісні. Всього їх було 42, але частину з них знаменитості заспівали російською мовою.

У соцмережах також зазначили, що головна урочиста подія країни нагадувала новорічний корпоратив.