В Україні підвищать мінімальну пенсію — хто отримає надбавку

Пенсія. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143210-v-ukrayini-pidvyschat-minimalnu-pensiu-hto-otrymaie-nadbavku.html

Ракурс

Пенсії в Україні підвищать з 1 вересня. Тепер отримати більшу виплату зможе низка категорій пенсіонерів. Причиною для збільшення стало підняття мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн.

Тепер мінімальна пенсія виросте до 2 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України.

Повідомляється, що розмір пенсії підвищать для непрацюючих пенсіонерів, які досягли 65 років і які мають страховий стаж. Для чоловіків стаж повинен бути 35 років, для жінок — 30 років. Пенсії перерахують 1,6 млн пенсіонерів.

Мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів виросте на 40%. Нову пенсію можна буде отримати вже у вересні.

Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати буде здійснюватися тільки після звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пільгову пенсію без досягнення пенсійного віку та за наявності мінімального трудового стажу в Україні можна отримати згідно з постановою Кабміну № 909.