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Ракурс
Пенсія. Фото: Pixabay

В Україні підвищать мінімальну пенсію — хто отримає надбавку

31 сер 2020, 18:30
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Пенсії в Україні підвищать з 1 вересня. Тепер отримати більшу виплату зможе низка категорій пенсіонерів. Причиною для збільшення стало підняття мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн.

Тепер мінімальна пенсія виросте до 2 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України.

Повідомляється, що розмір пенсії підвищать для непрацюючих пенсіонерів, які досягли 65 років і які мають страховий стаж. Для чоловіків стаж повинен бути 35 років, для жінок — 30 років. Пенсії перерахують 1,6 млн пенсіонерів.

Мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів виросте на 40%. Нову пенсію можна буде отримати вже у вересні.


Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати буде здійснюватися тільки після звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пільгову пенсію без досягнення пенсійного віку та за наявності мінімального трудового стажу в Україні можна отримати згідно з постановою Кабміну № 909.

Джерело: Ракурс


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