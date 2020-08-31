Міносвіти не отримало грошей з коронавірусного фонду — у чому причина

Міносвіти. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n143209-minosvity-ne-otrymalo-groshey-z-koronavirusnogo-fondu-u-chomu-prychyna.html

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Міністерство освіти і науки (МОН) не отримало жодних видатків із фонду боротьби з коронавірусом, попри заявку на виділення понад 2 млрд грн.

Наразі фонд порожній. Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки міністра Сергій Шкарлет на брифінгу щодо початку нового навчального року.

Він розповів, що кошти можуть виділити під час перерозподілу, який відбудеться у жовтні. Наразі МОН подало бюджетну пропозицію щодо видатків на санітарний захист освітян на наступний рік. Нова субвенція планується на суму 13,3 млрд грн.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів 22 квітня затвердив порядок використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Попри те, що епідемія коронавірусу в Україні триває, гроші з фонду боротьби з коронавірусом були спрямовані до фонду програми «Велике будівництво», метою якої є розбудова інфраструктури.