«Зелені кнопки» і мікроби — Зеленський підсумував рік «Слуги народу», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n143208-zeleni-knopky-i-mikroby-zelenskyy-pidsumuvav-rik-slugy-narodu-video.html

Ракурс

На з’їзді «Слуги народу» президент Володимир Зеленський підсумував перший рік партії «Слуги народу» у владі. Президент у робочий час виступив на позачерговому з’їзді цієї політичної сили.

Зеленський сказав, що це був знаковий рік. Президент заявив, що партія «Слуга народу» «вистояла попри вилитий на неї бруд».

Вас називали «зеленими кнопочки» і «шаленим принтером». Казали, що до влади прийшли «тамади» і «фотографи». В історії залишаться ваші справи і результат, — розповів Зеленський.

Він вважає, що партія СН стала «драйвером знакових і історичних рішень». Зокрема, Зеленський пригадав про зняття депутатської недоторканості, боротьбу з кнопкодавством, ухвалення закону про імпічмент, ухвалення закону про землю, ліквідацію мажоритарної системи, дві «чесні зміни уряду» і вчасно прийнятий бюджет.

Помилки серед кадрових призначень в СН Зеленський назвав «бактеріями» і «мікробами» в організмі влади.

Вони мікроби, їх мало, ми їх не помітимо на шляху до успіху, їх не згадає історія. Всім, хто каже, що монобільшості не існує, раджу поглянути на табло в Раді, — заявив президент.



Серед завдань СН на найближчий час Зеленський назвав амністію капіталів і проведення судової реформи.

Нагадаємо, що на зібранні «Слуги народу» сьогодні затвердили перелік кандидатів на місцеві вибори в обласних центрах. З’їзд відбувся під акомпанемент акції протесту.