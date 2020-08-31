«Зеленые кнопки» и «микробы» — Зеленский подытожил год «Слуги народа», скриншот видео

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Ракурс

На съезде «Слуги народа» президент Владимир Зеленский подытожил первый год партии во власти. Президент в рабочее время выступил на внеочередном съезде этой политической силы.

Зеленский сказал, что это был знаковый год. Президент заявил, что партия «Слуга народа» «выстояла, несмотря на вылитую на нее грязь».

Вас называли «зелеными кнопочками» и «бешеным принтером». Говорили, что к власти пришли «тамады» и «фотографы». В истории останутся ваши дела и результат, — заявил Зеленский.

Он считает, что партия СН стала «драйвером знаковых и исторических решений». В частности, Зеленский вспомнил о снятии депутатской неприкосновенности, борьбе с кнопкодавством, принятии закона об импичменте, принятии закона о земле, ликвидации мажоритарной системы выборов, двух «честных сменах правительства» и вовремя принятом бюджете.

Ошибки среди кадровых назначений в СН Зеленский назвал «бактериями» и «микробами» в организме власти.

Они микробы, их мало, мы их не заметим на пути к успеху, их не вспомнит история. Всем, кто говорит, что монобольшинства не существует, советую взглянуть на табло в Раде, — заявил президент.



Среди задач СН на ближайшее время Зеленский назвал амнистию капиталов и проведение судебной реформы.

Напомним, что на собрании «Слуги народа» сегодня утвердили перечень кандидатов на местные выборы в областных центрах. Съезд состоялся под аккомпанемент акции протеста.