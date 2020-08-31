Съезд «Слуги народа» начался под крики протестующих, скриншот видео

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Ракурс

Съезд «Слуги народа» в Киеве начался под крики протестующих. Возле центра «Парковый», на крыше которого собрались «слуги», протестуют митингующие, оставшиеся без крова в результате аферы одного из застройщиков.

Возле КВЦ «Парковый» люди перекрыли дорогу. Когда на территорию центра приехал кортеж лидера СН президента Владимира Зеленского, началась потасовка с полицией.

Кортеж президента заехал на партийный съезд в КВЦ «Парковый» под крики обманутых инвесторов жилых комплексов в Киеве.

Крики и шумовые эффекты доносились на крышу и председатель СН Александр Корниенко даже был вынужден отрегировать на них во время своего доклада. Он сказал, что и «такое противодействие не изменит планов партии».

Возле центра «Парковый» усилены наряды полиции и Нацгвардии. Они дежурят также у Мариинского парка. На акцию протеста пришли обманутые инвесторы жилых комплексов с плакатами.

Полиция впоследствии начала разгонять митинг. Обманутые инвесторы жилых комплексов сначала перекрыли движение по улице — они стали на пешеходном переходе. Далее полиция начала оттеснять митингующих, начав столкновения с активистами. Одного из организаторов задержали и отвели, сообщает Pavlovskiy News.

Этот съезд изначально планировалось провести 21 августа, а потом — 29 августа. Затем «слуги народа» решили провести мероприятие в воскресенье, 30 августа, но перенесли на понедельник, 31 августа.

В программе съезда: