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Ракурс
Съезд «Слуги народа» начался под крики протестующих, скриншот видео

Съезд «Слуги народа» начался под крики протестующих (ФОТО, ВИДЕО)

31 авг 2020, 16:15
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Съезд «Слуги народа» в Киеве начался под крики протестующих. Возле центра «Парковый», на крыше которого собрались «слуги», протестуют митингующие, оставшиеся без крова в результате аферы одного из застройщиков.

Возле КВЦ «Парковый» люди перекрыли дорогу. Когда на территорию центра приехал кортеж лидера СН президента Владимира Зеленского, началась потасовка с полицией.

Съезд «Слуги народа» начался под крики протестующих

Кортеж президента заехал на партийный съезд в КВЦ «Парковый» под крики обманутых инвесторов жилых комплексов в Киеве.

Съезд «Слуги народа» начался под крики протестующих, фото — ЛБ

Крики и шумовые эффекты доносились на крышу и председатель СН Александр Корниенко даже был вынужден отрегировать на них во время своего доклада. Он сказал, что и «такое противодействие не изменит планов партии».

Возле центра «Парковый» усилены наряды полиции и Нацгвардии. Они дежурят также у Мариинского парка. На акцию протеста пришли обманутые инвесторы жилых комплексов с плакатами.

Съезд «Слуги народа» начался под крики протестующих

Полиция впоследствии начала разгонять митинг. Обманутые инвесторы жилых комплексов сначала перекрыли движение по улице — они стали на пешеходном переходе. Далее полиция начала оттеснять митингующих, начав столкновения с активистами. Одного из организаторов задержали и отвели, сообщает Pavlovskiy News.

Этот съезд изначально планировалось провести 21 августа, а потом — 29 августа. Затем «слуги народа» решили провести мероприятие в воскресенье, 30 августа, но перенесли на понедельник, 31 августа.

В программе съезда:


  • выступление президента;
  • речь председателя партии Александра Корниенко;
  • принятие решения об участии в местных выборах 2020 года;
  • презентация соответствующей программы партии;
  • представление кандидатов на должности мэров областных центров.

Источник: Ракурс


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