З’їзд «Слуги народу» почався під крики протестувальників, скріншот відео

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З’їзд «Слуги народу» у Києві почався під крики протестувальників. Біля центру «Парковий», на даху якого зібралися «слуги», протестують мітингувальники, які залишилися без даху над головою внаслідок оборудки одного із забудовників.

Біля самого КВЦ «Парковий» люди перекрили дорогу. Коли на територію центру приїхав кортеж лідера СН Володимира Зеленського, почалася штурханина з поліцією.

Кортеж президента заїхав на партійний з’їзд в КВЦ «Парковий» під крики ошуканих інвесторів житлових комплексів у Києві.

Крики та шумові ефекти долинали на дах і голова СН Олександр Корнієнко навіть був змушений відрегаувати на них під час своєї доповіді. Він сказав, що й «така протидія не змінить планів партії».

Біля центру «Парковий» посилені наряди поліції і Нацгвардії. Вони чергують також біля Маріїнського парку. На акцію протесту прийшли ошукані інвестори житлових комплексів з плакатами.

Поліція згодом почала розганяти мітинг. Ошукані інвестори житлових комплексів спершу перекрили рух по вулиці — вони стали пішохідному переході. Далі поліція почала відтісняти мітингувальників, почавши сутички з активістами. Одного із організаторів затримали і відвели, повідомляє Pavlovskiy News.

Цей з’їзд спочатку планувалося провести 21 серпня, а потім — що 29 серпня. Потім «слуги народу» вирішили провести захід у неділю, 30 серпня, але перенесли на понеділок, 31 серпня.

У програмі з’їзду: виступ президента; промова голови партії Олександра Корнієнка, ухвалення рішення про участь у місцевих виборах 2020 року, презентація відповідної програми партії, представлення кандидатів на посади мерів обласних центрів.