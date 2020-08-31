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Закони про референдум і укрупнення районів — СН повідомила плани монобільшості в Раді, фото — Ян Доброносов

Закони про референдум і укрупнення районів — СН повідомила плани монобільшості в Раді

31 сер 2020, 15:34
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Фракція партії «Слуга народу» у Верховній Раді оголосила, чим займеться на четвертій сесії Ради дев’ятого скликання.

Депутати планують передусім почати із держбюджету України на 2021 рік, а також ухвалення законопроектів про державні символи.


Прес-служба СН повідомила й про такі наміри парламентської монобільшості:

  • ухвалення у другому читанні законопроекту про всеукраїнський референдум;
  • завершення реформи децентралізації, а саме — ухвалення законів про укрупнення районів;
  • створення законодавства про індустріальні парки і локалізацію виробництва;
  • законодавство про створення «Дія Сity» — віртуальної економічної зони, яка допоможе залучити більше IT-бізнесу в Україну;
  • продовження реформи парламенту.

Нагадаємо, що Рада збирається на нову сесію 1 вересня.

Джерело: Ракурс


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