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Закони про референдум і укрупнення районів — СН повідомила плани монобільшості в Раді, фото — Ян Доброносов
Закони про референдум і укрупнення районів — СН повідомила плани монобільшості в Радіhttps://racurs.ua/ua/n143196-zakony-pro-referendum-i-ukrupnennya-rayoniv-sn-povidomyla-plany-monobilshosti-v-radi.htmlРакурс
Фракція партії «Слуга народу» у Верховній Раді оголосила, чим займеться на четвертій сесії Ради дев’ятого скликання.
Депутати планують передусім почати із держбюджету України на 2021 рік, а також ухвалення законопроектів про державні символи.
Прес-служба СН повідомила й про такі наміри парламентської монобільшості:
- ухвалення у другому читанні законопроекту про всеукраїнський референдум;
- завершення реформи децентралізації, а саме — ухвалення законів про укрупнення районів;
- створення законодавства про індустріальні парки і локалізацію виробництва;
- законодавство про створення «Дія Сity» — віртуальної економічної зони, яка допоможе залучити більше IT-бізнесу в Україну;
- продовження реформи парламенту.
Нагадаємо, що Рада збирається на нову сесію 1 вересня.
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