Закони про референдум і укрупнення районів — СН повідомила плани монобільшості в Раді, фото — Ян Доброносов

Закони про референдум і укрупнення районів — СН повідомила плани монобільшості в Раді

https://racurs.ua/ua/n143196-zakony-pro-referendum-i-ukrupnennya-rayoniv-sn-povidomyla-plany-monobilshosti-v-radi.html

31 сер 2020, 15:34 999

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