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Ракурс
Сергій Стерненко, фото: «Думская»

Черговий напад і клопотання про СІЗО — як проходить суд над Стерненком в Одесі

31 сер 2020, 15:25
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Сергія Стерненка, колишнього лідера одеського «Правого сектору», намагалися облити невідомою речовиною з пляшки під будівлею Приморського суду Одеси, котрий розглядає справу щодо смертельного поранення одного з учасників нападу на активіста.

Нападників було двоє. Стерненко повідомив про це у своєму Telеgram-каналі. Також про цей напад на Стерненка у своєму Фейсбуці повідомляє адвокат Масі Найєм.

Стерненко зазначає, що ймовірність здійснення нападів на нього в Одесі була однією з причин, чому його захист просив Верховний суд відправити цю справу на судові слухання в Київ.

Також Стерненко повідомив, що сторона обвинувачення просить замінити йому запобіжний захід на тримання в СІЗО.

Прокурор ще в клопотанні каже що нема у мене поручителів (хоча їх було вже за дві сотні), і що він не знає де я живу. А наприкінці клопотання вказує мою домашню адресу, — зазначає активіст.


На Стерненка у 2018 році було здійснено кілька нападів в Одесі. 24 травня 2018 року на Стерненка та його дівчину напали двоє осіб. Один із нападників — мешканець Чорноморська Іван Кузнєцов — отримав ножове поранення в живіт, яке призвело до його смерті.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва обрав Стерненку запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту до 21 вересня.

Джерело: Ракурс


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