Сергій Стерненко, фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n143195-sternenka-namagalysya-oblyty-nevidomou-rechovynou-pid-sudom-v-odesi.html

Ракурс

Сергія Стерненка, колишнього лідера одеського «Правого сектору», намагалися облити невідомою речовиною з пляшки під будівлею Приморського суду Одеси, котрий розглядає справу щодо смертельного поранення одного з учасників нападу на активіста.

Нападників було двоє. Стерненко повідомив про це у своєму Telеgram-каналі. Також про цей напад на Стерненка у своєму Фейсбуці повідомляє адвокат Масі Найєм.

Стерненко зазначає, що ймовірність здійснення нападів на нього в Одесі була однією з причин, чому його захист просив Верховний суд відправити цю справу на судові слухання в Київ.

Також Стерненко повідомив, що сторона обвинувачення просить замінити йому запобіжний захід на тримання в СІЗО.

Прокурор ще в клопотанні каже що нема у мене поручителів (хоча їх було вже за дві сотні), і що він не знає де я живу. А наприкінці клопотання вказує мою домашню адресу, — зазначає активіст.

На Стерненка у 2018 році було здійснено кілька нападів в Одесі. 24 травня 2018 року на Стерненка та його дівчину напали двоє осіб. Один із нападників — мешканець Чорноморська Іван Кузнєцов — отримав ножове поранення в живіт, яке призвело до його смерті.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва обрав Стерненку запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту до 21 вересня.