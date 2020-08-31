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Ракурс
Сергей Стерненко, фото: «Думская»

Очередное нападение и ходатайство о СИЗО — как проходит суд над Стерненко в Одессе

31 авг 2020, 15:25
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Сергея Стерненка, бывшего лидера одесского «Правого сектора», пытались облить неизвестным веществом из бутылки под зданием Приморского суда Одессы, рассматривающего дело о смертельном ранении одного из участников нападения на активиста.

Нападавших было двое. Стерненко сообщил об этом в своем Telеgram-канале. Также об этом нападении на Стерненко в своем Фейсбуке сообщает адвокат Маси Найем.

Стерненко отмечает, что вероятность совершения нападений на него в Одессе была одной из причин, почему его защита просила Верховный суд отправить это дело на судебные слушания в Киев.

Также Стерненко сообщил, что сторона обвинения просит изменить ему меру пресечения на содержание в СИЗО.

Прокурор еще в ходатайстве говорит что нет у меня поручителей (хотя их было уже за две сотни), и он не знает где я живу. А в конце ходатайства указывает мой домашний адрес, — отмечает активист.


На Стерненко в 2018 году были совершены несколько нападений в Одессе. 24 мая 2018 года на Стерненко и его девушку напали двое мужчин. Один из нападавших — житель Черноморска Иван Кузнецов — получил ножевое ранение в живот, которое привело к его смерти.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 21 сентября.

Источник: Ракурс


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