Сергей Стерненко, фото: «Думская»

https://racurs.ua/n143195-sternenko-pytalis-oblit-neizvestnym-veschestvom-vozle-suda-v-odesse.html

Ракурс

Сергея Стерненка, бывшего лидера одесского «Правого сектора», пытались облить неизвестным веществом из бутылки под зданием Приморского суда Одессы, рассматривающего дело о смертельном ранении одного из участников нападения на активиста.

Нападавших было двое. Стерненко сообщил об этом в своем Telеgram-канале. Также об этом нападении на Стерненко в своем Фейсбуке сообщает адвокат Маси Найем.

Стерненко отмечает, что вероятность совершения нападений на него в Одессе была одной из причин, почему его защита просила Верховный суд отправить это дело на судебные слушания в Киев.

Также Стерненко сообщил, что сторона обвинения просит изменить ему меру пресечения на содержание в СИЗО.

Прокурор еще в ходатайстве говорит что нет у меня поручителей (хотя их было уже за две сотни), и он не знает где я живу. А в конце ходатайства указывает мой домашний адрес, — отмечает активист.

На Стерненко в 2018 году были совершены несколько нападений в Одессе. 24 мая 2018 года на Стерненко и его девушку напали двое мужчин. Один из нападавших — житель Черноморска Иван Кузнецов — получил ножевое ранение в живот, которое привело к его смерти.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 21 сентября.