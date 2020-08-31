Дело Шеремета. Фото: 112 Украина

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Дело Шеремета правоохранители расследуют уже не первый год, но только зимой 2019 были названы имена подозреваемых в убийстве журналиста — Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко. Почти все доказательства стороны обвинения основывались на результатах экспертиз, которые проводили эксперты Юрий Ирхин и Андрей Семенец.

Но при изучении видеозаписей и других материалов дела они не общались с подозреваемыми, что является нарушением утвержденной методики. Поэтому сторона защиты обратилась с жалобами в Минюст, а на экспертов открыли дисциплинарное производство. Сегодня, 31 августа, дисциплинарная комиссия Министерства юстиции привлекла к дисциплинарной ответственности Юрия Ирхина и Андрея Семенца. Об этом сообщила нардеп Мария Ионова на своей странице в Фейсбук.

Дисциплинарная комиссия решила, что выводы экспертов не основываются на утвержденных методологиях и являются их личным мнением.

Речь идет об обнародованных результаты портретно-психологической экспертизы и экспертизы ходьбы, на основании которых следствие подозревает в причастности к преступлению волонтера Яну Дугарь, бывшего военного Андрея Антоненко и медика Юлию Кузьменко. Результаты этой экспертизы считались одним из ключевых доказательств причастности подозреваемых к убийству Павла Шеремета.

Единственное доказательство следствия может быть признано недопустимым, то есть таким, которое не основывается на нормах закона, — отметила Ионова.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в убийстве подозревают музыканта Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

11 августа суд изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, а уже 18 августа обвинительный акт вручили двум подозреваемым — Кузьменко и Антоненко.

Дугарь и ее адвокаты отказались от вручения обвинительного акта из-за того, что прокурор хотел вручить документ без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, а также без оценки доказательств защиты, содержащихся в ходатайстве о прекращении дела.