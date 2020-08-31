Заявление Фокина об амнистии боевиков прокомментировал Ермак. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n143193-zayavlenie-fokina-ob-amnistii-boevikov-prokommentiroval-ermak.html

Ракурс

Заявление Витольда Фокина об амнистии боевиков прокомментировали в офисе Зеленского. Отдельные комментарии, которые прозвучали в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской трехсторонней контактной группе Фокина, не отображают официальную позицию Украины.

Но большинство позиций, которые высказал Витольд Фокин, по сути, отражают положения первых и вторых минских договоренностей. Об этом 31 августа заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба главы государства.

Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в пределах национальных интересов Украины, — отметил Ермак.

По словам руководителя ОПУ, нельзя амнистировать лиц, которые финансировали терроризм и совершали тяжелые преступления на Донбассе. Также Ермак добавил, что минские соглашения и предложения Киева по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса. Речь идет исключительно о временно оккупированных районах. Чиновник добавил, что существуют четкие красные линии, которые неоднократно очерчивал президент.

Напомним, Витольд Фокин допустил амнистию боевиков, поскольку это «уступки, на которые Украина может пойти». По его словам, «с обеих сторон было совершено немало преступлений», «это все надо расследовать, а виновных — привлечь к ответственности».

Заявление Фокина раскритиковали украинские политики. Так, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что считает заявление Фокина об амнистии боевиков спекулятивными и не соответствующими национальным интересам.

Спикер Верховной Рады Украины заявил, что Украина не может идти своим путем в вопросах амнистии военных преступников, а должна опираться на международный опыт.