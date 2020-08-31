«Слуги» выдвинут в мэры Одессы комика Филимонова — СМИhttps://racurs.ua/n143192-slugi-vydvinut-v-mery-odessy-komika-filimonova-smi.htmlРакурс
На местных выборах-2020 фракция «Слуга народа» выдвинет кандидатом на пост мэра Одессы комика — комедийного актера Олега Филимонова.
Об этом 31 августа сообщили несколько украинских СМИ со ссылкой на источники в партии «Слуга народа». «Слуги» сегодня проводят свой внеочередной съезд, на который приедет и выступит президент Владимир Зеленский.
Ожидается, что на собрании и объявят: кандидатом в мэры Одессы от «Слуги народа» стал народный артист Украины Филимонов.
Он родился в Николаеве, впоследствии переехал в Одессу, где учился в Одесском государственном университете. У Филимонова есть степень доктора филологических наук, 20 лет он преподавал в университете, заведовал кафедрой романо-германской филологии.
Филимонов известен прежде всего игрой за команду КВН «Одесские джентльмены», а также работой в «Джентльмен-шоу».
Съезд партии «Слуга народа» проведут на крыше центра «Парковый». В программе:
- выступление Зеленского;
- речь председателя партии Александра Корниенко;
- принятие решения об участии в местных выборах 2020 года;
- презентация соответствующей программы партии;
- представление кандидатов на должности мэров областных центров.