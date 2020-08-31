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Ракурс
«Слуги» выдвинут в мэры Одессы комика Филимонова, фото — УП

«Слуги» выдвинут в мэры Одессы комика Филимонова — СМИ

31 авг 2020, 14:37
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На местных выборах-2020 фракция «Слуга народа» выдвинет кандидатом на пост мэра Одессы комика — комедийного актера Олега Филимонова.

Об этом 31 августа сообщили несколько украинских СМИ со ссылкой на источники в партии «Слуга народа». «Слуги» сегодня проводят свой внеочередной съезд, на который приедет и выступит президент Владимир Зеленский.

Ожидается, что на собрании и объявят: кандидатом в мэры Одессы от «Слуги народа» стал народный артист Украины Филимонов.

Он родился в Николаеве, впоследствии переехал в Одессу, где учился в Одесском государственном университете. У Филимонова есть степень доктора филологических наук, 20 лет он преподавал в университете, заведовал кафедрой романо-германской филологии.

Филимонов известен прежде всего игрой за команду КВН «Одесские джентльмены», а также работой в «Джентльмен-шоу».


Съезд партии «Слуга народа» проведут на крыше центра «Парковый». В программе:

  • выступление Зеленского;
  • речь председателя партии Александра Корниенко;
  • принятие решения об участии в местных выборах 2020 года;
  • презентация соответствующей программы партии;
  • представление кандидатов на должности мэров областных центров.

Источник: Ракурс


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