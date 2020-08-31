Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«Слуги» висунуть в мери Одеси коміка Філімонова, фото — УП

«Слуги» висунуть в мери Одеси коміка Філімонова — ЗМІ

31 сер 2020, 14:37
999

На місцевих виборах-2020 фракція «Слуга народу» висуне кандидатом на посаду мера Одеси коміка — комедійного актора Олега Філімонова.

Про це 31 серпня повідомили декілька українських ЗМІ з посиланням на джерела у партії «Слуга народу». «Слуги» сьогодні проводять свій позачерговий з’їзд, на який приїде і виступить президент Володимир Зеленський.

Очікується, що на зібранні й оголосять: кандидатом в мери Одеси від «Слуги народу» став народний артист України Філімонов.

Він народився у Миколаєві, згодом переїхав до Одеси, де навчався в Одеському державному університеті. Має ступінь доктора філологічних наук, 20 років викладав в університеті, завідував кафедрою романо-германської філології.

Філімонов відомий насамперед грою за команду «Одеські джентльмени», а також роботою у «Джентльмен-шоу».


З’їзд партії «Слуга Народу» проведуть на даху центру «Парковий». У програмі:

  • виступ Зеленського;
  • промова голови партії Олександра Корнієнка;
  • ухвалення рішення про участь у місцевих виборах 2020 року;
  • презентація відповідної програми партії;
  • представлення кандидатів на посади мерів обласних центрів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿