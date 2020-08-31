«Слуги» висунуть в мери Одеси коміка Філімонова, фото — УП

https://racurs.ua/ua/n143192-slugy-vysunut-v-mery-odesy-komika-filimonova-zmi.html

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На місцевих виборах-2020 фракція «Слуга народу» висуне кандидатом на посаду мера Одеси коміка — комедійного актора Олега Філімонова.

Про це 31 серпня повідомили декілька українських ЗМІ з посиланням на джерела у партії «Слуга народу». «Слуги» сьогодні проводять свій позачерговий з’їзд, на який приїде і виступить президент Володимир Зеленський.

Очікується, що на зібранні й оголосять: кандидатом в мери Одеси від «Слуги народу» став народний артист України Філімонов.

Він народився у Миколаєві, згодом переїхав до Одеси, де навчався в Одеському державному університеті. Має ступінь доктора філологічних наук, 20 років викладав в університеті, завідував кафедрою романо-германської філології.

Філімонов відомий насамперед грою за команду «Одеські джентльмени», а також роботою у «Джентльмен-шоу».

З’їзд партії «Слуга Народу» проведуть на даху центру «Парковий». У програмі: