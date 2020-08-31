Смерть голлівудської зірки призвела до встановлення рекорду Твіттера

Повідомлення про смерть від раку актора Чедвіка Боузмана встановило рекорд твіттера, фото: Habertürk

https://racurs.ua/ua/n143191-smert-gollivudskoyi-zirky-pryzvela-do-vstanovlennya-rekordu-tvittera.html

Ракурс

Рекорд Твіттера — соцмережі, базованої на коротких текстових повідомленнях — встановив твіт про смерть 43-річного Чедвіка Боузмана — зірки кінострічки «Чорна пантера».

Боузмана помер 28 серпня у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Повідомлення про його смерть, опубліковане в Твіттері актора, вже набрало 3,1 млн ретвітів та 7,3 млн лайків. Про це повідомляється в офіційному акаунті соцмережі.

Боузман помер від раку товстого кишечника, який у нього діагностували в 2016 році у III стадії. Згодом захворювання переросло у IV стадію.

Окрім «Чорної пантери», він також відомий за фільмами «42», «Шлях угору» та «Маршалл».

Вважається, що попередній рекорд належав опублікованому у серпні 2017 року твіту екс-президента США Барака Обами, який тоді процитував Нельсона Манделу, колишнього президента Південно-Африканської республіки:

Ніхто не народжується з ненавистю до іншої людини через колір шкіри, походження або релігії.

Рекордне повідомлення Обами набрало 1,6 млн ретвітів та 4,3 млн лайків.

За іншою версією, рекордним був твіт японський мільярдера Юсаки Маедзава, який у 2019 році пообіцяв розділити 100 млн ієн між 100 випадково обраними людьми, які поділяться його твітом. Це повідомлення отримало 4,3 млн ретвітів та 1,2 млн лайків.

Нагадаємо, у середині липня Твіттер зазнав масштабної атаки — хакери зламали акаунти низки відомих осіб та компаній.