Смерть голливудской звезды привела к установлению рекорда Твиттера

Сообщение о смерти от рака актера Чедвика Боузмана установило рекорд твиттера, фото: Habertürk

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Ракурс

Рекорд Твиттера — соцсети, основанной на коротких текстовых сообщениях — установил твит о смерти 43-летнего Чедвика Боузман — звезды киноленты «Черная пантера».

Боузман умер 28 августа в своем доме в Лос-Анджелесе. Сообщение о его смерти, опубликованное в Твиттере актера, уже получило 3,1 млн ретвитов и 7,3 млн лайков. Об этом сообщается в официальном аккаунте соцсети.

Боузман умер от рака толстого кишечника, который у него диагностировали в 2016 году в III стадии. Впоследствии заболевание переросло в IV стадию.

Кроме «Черной пантеры», он также известен по фильмам «42», «Путь вверх» и «Маршалл».

Считается, что предыдущий рекорд принадлежал опубликованному в августе 2017 года твиту экс-президента США Барака Обамы, который тогда процитировал Нельсона Манделу, бывшего президента Южно-Африканской республики:

Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии.

Рекордное сообщение Обамы получило 1,6 млн ретвитов и 4,3 млн лайков.

По другой версии, рекордным был твит японский миллиардера Юсаки Маедзава, который в 2019 году пообещал разделить 100 млн иен между 100 случайно выбранными людьми, которые поделятся его твитом. Это сообщение получило 4,3 млн ретвитов и 1,2 млн лайков.

Напомним, в середине июля Твиттер подвергся масштабной атаке — хакеры взломали аккаунты ряда известных лиц и компаний.