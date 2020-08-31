Тегеран предложил дату второго раунда переговоров по катастрофе МАУ. Фото: mi100.info

https://racurs.ua/n143190-vtoroy-raund-peregovorov-po-katastrofe-mau-tegeran-predlojil-kievu-konkretnye-daty.html

Ракурс

Авиакатастрофа МАУ произошла более полугода назад, но лишь недавно Иран сел за стол переговоров с Украиной. Второй раунд переговоров по авиакатастрофе самолета «Международных авиалиний Украины» может пройти в Тегеране с 18 по 21 октября 2020 года.

Соответствующую ноту иранская сторона вручила посольству Украины в Тегеране. Об этом заявил посол Ирана в Украине Манучехр Моради в интервью «Укринформу».

По словам дипломата, в первые два дня состоятся экспертные заседания комитетов, а затем заместители министров иностранных дел двух стран обсудят результаты экспертных заседаний.

Сейчас мы ждем ответа украинской стороны относительно предлагаемого периода для проведения переговоров, — отметил Моради.

Ко второму раунду переговоров Иран собирается подготовить окончательный отчет о причинах авиакатастрофы и экземпляр прислать в Киев. В документе будут результаты исследования бортовых самописцев, материалы собеседований и результаты полевого этапа расследования.

Напомним, пассажирский самолет МАУ был сбит в Иране 8 января. Жертвами катастрофы стали 176 человек, в том числе 11 украинцев — это были преимущественно члены экипажа. Иран несколько дней не признавал факта сбития самолета, но впоследствии ему пришлось подтвердить, что на борт было осуществлено ракетную атаку. В то же время полгода расследование практически стояло на месте.

Иранская сторона теперь заявляет, что не собирается выплачивать компенсацию МАУ за сбитый самолет. В Тегеране уверены, что компенсацию должны выплачивать европейские страховые компании, у которых был застрахован украинский самолет.