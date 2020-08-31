«Пакет малыша» монетизировали — Кабмин объяснил механизм, который критикуют эксперты (ИНФОГРАФИКА)

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«Пакет малыша» украинские семьи, у которых родился ребенок, с 1 сентября не будут получать в натуральной форме. Завтра заработает новый механизм получения этой помощи от государства. Он предусматривает денежную компенсацию единовременного пособия от Министерства социальной политики.

Как пояснили в правительстве, у родителей теперь будет право выбирать, что для ребенка является самым необходимым. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В Минсоцполитики считают, что у прежнего механизма были недостатки. Например, в «пакете малыша» предлагали одежду, а она уже могла быть приобретенной. Кроме того, у ребенка могла быть аллергия на средства, предусмотренные в натуральной форме пакета.

Не все согласны с тем, что нововведение действительно эффективно. Владелец текстильного производства, который ранее сотрудничал с правительством, Александр Соколовский пояснил, что новация значительно осложняет жизнь родителям новорожденных и увеличивает срок, в течение которого им придется ждать помощи.

Ранее алгоритм действий родителей был таким: родить ребенка, забрать пакет малыша в роддоме сразу после родов, расписаться в ведомости о получении. Теперь Минсоцполитики предлагает квест, по которому вариант монетизации займет от 20 до 50 дней! — написал Соколовский.

Алгоритм теперь будет таким: