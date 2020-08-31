Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Пакет малыша» монетизировали — Кабмин объяснил механизм, который критикуют эксперты (ИНФОГРАФИКА)

«Пакет малыша» монетизировали — Кабмин объяснил механизм, который критикуют эксперты (ИНФОГРАФИКА)

31 авг 2020, 13:49
999

«Пакет малыша» украинские семьи, у которых родился ребенок, с 1 сентября не будут получать в натуральной форме. Завтра заработает новый механизм получения этой помощи от государства. Он предусматривает денежную компенсацию единовременного пособия от Министерства социальной политики.

Как пояснили в правительстве, у родителей теперь будет право выбирать, что для ребенка является самым необходимым. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В Минсоцполитики считают, что у прежнего механизма были недостатки. Например, в «пакете малыша» предлагали одежду, а она уже могла быть приобретенной. Кроме того, у ребенка могла быть аллергия на средства, предусмотренные в натуральной форме пакета.

Правительство объяснило механизм монетизации льгот семьям с новорожденными

Не все согласны с тем, что нововведение действительно эффективно. Владелец текстильного производства, который ранее сотрудничал с правительством, Александр Соколовский пояснил, что новация значительно осложняет жизнь родителям новорожденных и увеличивает срок, в течение которого им придется ждать помощи.

Ранее алгоритм действий родителей был таким: родить ребенка, забрать пакет малыша в роддоме сразу после родов, расписаться в ведомости о получении. Теперь Минсоцполитики предлагает квест, по которому вариант монетизации займет от 20 до 50 дней! — написал Соколовский.

Алгоритм теперь будет таким:

  • родить ребенка;
  • поехать в «ПриватБанк», открыть спецсчет;
  • поехать в местный орган соцзащиты, чтобы написать заявление и подать от четырех до пяти документов;
  • получить сертификат электронной подписи (если документы подаются в электронной форме);
  • получить согласование через пять рабочих дней о выплате денежной компенсации;
  • орган местного соцзащиты один раз месяц до 10 числа вносит данные в реестр получателей помощи;
  • Минсоцполитики формирует общий реестр;
  • в течение семи рабочих дней правительство перечисляет 5 тыс. грн в «ПриватБанк»;
  • банк распределяет эти деньги;
  • после получения денег на спецкартку надо будет поездить по уполномоченным розничным точкам, потратить время и деньги на транспорт, поиски всего необходимого и на очереди в кассы (вместо тщательно отобранного набора с международным контролем качества детских вещей).

Правительство объяснило механизм монетизации льгот семьям с новорожденными


Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров