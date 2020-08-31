«Пакет малыша» монетизировали — Кабмин объяснил механизм, который критикуют эксперты (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n143189-paket-malysha-monetizirovali-kabmin-obyasnil-mehanizm-kotoryy-kritikuut-eksperty-infografika.htmlРакурс
«Пакет малыша» украинские семьи, у которых родился ребенок, с 1 сентября не будут получать в натуральной форме. Завтра заработает новый механизм получения этой помощи от государства. Он предусматривает денежную компенсацию единовременного пособия от Министерства социальной политики.
Как пояснили в правительстве, у родителей теперь будет право выбирать, что для ребенка является самым необходимым. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
В Минсоцполитики считают, что у прежнего механизма были недостатки. Например, в «пакете малыша» предлагали одежду, а она уже могла быть приобретенной. Кроме того, у ребенка могла быть аллергия на средства, предусмотренные в натуральной форме пакета.
Не все согласны с тем, что нововведение действительно эффективно. Владелец текстильного производства, который ранее сотрудничал с правительством, Александр Соколовский пояснил, что новация значительно осложняет жизнь родителям новорожденных и увеличивает срок, в течение которого им придется ждать помощи.
Ранее алгоритм действий родителей был таким: родить ребенка, забрать пакет малыша в роддоме сразу после родов, расписаться в ведомости о получении. Теперь Минсоцполитики предлагает квест, по которому вариант монетизации займет от 20 до 50 дней! — написал Соколовский.
Алгоритм теперь будет таким:
- родить ребенка;
- поехать в «ПриватБанк», открыть спецсчет;
- поехать в местный орган соцзащиты, чтобы написать заявление и подать от четырех до пяти документов;
- получить сертификат электронной подписи (если документы подаются в электронной форме);
- получить согласование через пять рабочих дней о выплате денежной компенсации;
- орган местного соцзащиты один раз месяц до 10 числа вносит данные в реестр получателей помощи;
- Минсоцполитики формирует общий реестр;
- в течение семи рабочих дней правительство перечисляет 5 тыс. грн в «ПриватБанк»;
- банк распределяет эти деньги;
- после получения денег на спецкартку надо будет поездить по уполномоченным розничным точкам, потратить время и деньги на транспорт, поиски всего необходимого и на очереди в кассы (вместо тщательно отобранного набора с международным контролем качества детских вещей).