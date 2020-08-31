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Ракурс
Ольга Фреймут и Илья Падзина заболели COVID-19, скриншот видео

«Танцы со звездами» — две пары телешоу подхватили коронавирус (ВИДЕО)

31 авг 2020, 13:43
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«Танцы со звездами» — популярное украинское телешоу — 30 августа начало новый сезон. Эпидемия коронавируса не обошла этот телепроект стороной — болезнь COVID-19 подхватили две пары телешоу.

Коронавирус обнаружили у Ольги Фреймут и Ильи Падзины, а также у Дарьи Петрожицкой и Игоря Гелуненко. Об обнаружении у нее коронавируса Фреймут сообщила несколько дней назад на своей странице в социальной сети Instagram. Тогда она отмечала, что не знает, где именно заразилась.

Из-за болезни телеведущая находится на самоизоляции. Впрочем, поскольку у пары нет тяжелых симптомов болезни, врачи разрешили им тренироваться на свежем воздухе.

В результате во время открытия нового сезона пара станцевала фокстрот (бальный танец).

О болезни Петрожицькой и Гелуненко стало известно из недавнего сообщения в Instagram «Танцев со звездами».

Сегодня мы не увидим танец пары. К сожалению, Даша и Игорь сейчас борются с COVID-19, — отмечалось на странице телешоу.

Гелуненко на своей странице в Instagram поблагодарил за поддержку, сообщил, что «все хорошо», и выразил надежду на скорое возвращение «на паркет».


Напомним, за время эпидемии COVID-19 в Украине зафиксированы уже более 121 тыс. случаев этого заболевания.

Источник: Ракурс


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