Еще 2 тыс. новых заражений COVID-19 — в Минздраве назвали самые опасные регионы, фото — УП

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Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 30 августа, подтвердили у еще 2 тыс. 141 человека. Из-за осложнений COVID-19 умерли 30 человек.

С начала эпидемии коронавирусное заболевание обнаружили уже у 121 тыс. 215 человек (2 тыс. 557 пациентов умерли). Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Больше всего новых больных за сутки зафиксировали в Киеве (277), а также в Харьковской (187), Черновицкой (158), Одесской (189) и Ивано-Франковской (165) областях. Более 100 новых случаев на Тернопольщине (140), Буковине (117) и Хмельницкой области (105).

В субботу, 29 августа, Минздрав отчитался об обновлении рекорда COVID-19 — 2 тыс. 481 инфицированный, а вчера, 30 августа, их было 2 тыс. 96. В среднем до 20% больных коронавирусом нуждаются в госпитализации.

В уикенд в Лондоне и Берлине тысячи людей вышли на протест, назвав пандемию «обманом». Демонстранты призвали отменить социальную дистанцию ​​и масочный режим.

Мэр Коломыи тем временем пригрозил жителям города Нацгвардией. Мэр заявил, что попадание в «красную» зону связано со свадьбами, которые проводят в палатках по 500 человек. Если местная власть не выполнит требование Кабмина, то город закроет на карантин Нацгвардия.

Между тем Индия побила антирекорд США по числу заражений COVID-19 за сутки. Несколько дней подряд в этой стране регистрируют более 75 тыс. новых больных. В воскресенье их было 78 тыс. 472.

«Ракурс» сообщал, что местные выборы в «красных» карантинных зонах, введенных в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19 в Украине, состоятся, если не будет введено чрезвычайное положение.