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Местные выборы в Украине запланированы на 25 августа, фото: «Ракурс»

Местные выборы в «красных» зонах могут не состояться при одном условии — Ляшко

31 авг 2020, 08:02
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Местные выборы в «красных» карантинных зонах, введенных в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19 в Украине, состоятся, если не будет введено чрезвычайное положение.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил об этом в эфире телеканала ICTV.

По словам Ляшко, уже наработаны рекомендации для безопасного проведения выборов. Чиновник отметил, что в качестве примера брались выборы в Польше.

Проведения местных выборов в Украине запланировано на 25 октября, избирательный процесс начнется 5 сентября.


В Украине в последнее время ежедневно официально регистрируют более 2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Всего в Украине уже зафиксированы около 120 тыс. случаев COVID-19.

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны Украины ожидают, что в случае пессимистического сценария развития эпидемии COVID-19, количество зарегистрированных случаев коронавируса до 25 октября достигнет 360 тыс.

Источник: Ракурс


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