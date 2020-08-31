Местные выборы в Украине запланированы на 25 августа, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n143168-mestnye-vybory-v-krasnyh-zonah-mogut-ne-sostoyatsya-pri-odnom-uslovii-lyashko.html

Ракурс

Местные выборы в «красных» карантинных зонах, введенных в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19 в Украине, состоятся, если не будет введено чрезвычайное положение.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил об этом в эфире телеканала ICTV.

По словам Ляшко, уже наработаны рекомендации для безопасного проведения выборов. Чиновник отметил, что в качестве примера брались выборы в Польше.

Проведения местных выборов в Украине запланировано на 25 октября, избирательный процесс начнется 5 сентября.

В Украине в последнее время ежедневно официально регистрируют более 2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Всего в Украине уже зафиксированы около 120 тыс. случаев COVID-19.

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны Украины ожидают, что в случае пессимистического сценария развития эпидемии COVID-19, количество зарегистрированных случаев коронавируса до 25 октября достигнет 360 тыс.