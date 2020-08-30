31 августа отмечают День памяти мучеников Флора и Лавра. Фото: inlviv.in.ua

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Ракурс

31 августа праздник мучеников Флора и Лавра отмечает православная церковь.

Еще с древних времен, в Киевской Руси Флора и Лавра считали покровителями домашних животных, особенно лошадей. 31 августа селяне еще называли конским праздником — было принято угощать лошадей каким-нибудь лакомством, например, пекли печенье в виде конского копыта.

Также с 31 августа начинались так называемые «бабские посиделки» — по вечерам женщины собирались дома у какой-то вдовы и проводили вечера за разговорами и тканьем. В этот день также собирали урожай поспевших яблок.

Народные приметы на 31 августа:

Нельзя работать на лошадях в этот день;

31 августа запрещено запрягать телегу и выжигать клеймо на скоте;

Лошадь часто перебирает ногами и фыркает — к ненастью.

В мире 31 августа праздник Дня независимости отмечают Кыргызстан, Мали, Тринидад и Тобаго. Также в этот день празднуют Всемирный день блогера, День еды на свежем воздухе, День свободы в Польше, День адвоката в США и Международный день бекона.

31 августа в истории:

1422 год — Генрих VI стал королем Англии в возрасте девяти месяцев;

1898 год — официально открыт Киевский политехнический институт;

1907 год — создана Антанта;

1919 год — в ночь с 30 на 31 августа Киев бойцы УГА и УНР освободили от большевиков;

1995 год — на околоземную орбиту запущен первый украинский научно-исследовательский спутник «Сич-1».

31 августа День ангела имени отмечают: Богдан, Марк, Георгий, Григорий, Дионисий, Евгений, Емилиан, Иларион, Лев, Лука, Макарий, Михаил и Христофор.

Напомним, 30 августа в Украине отмечают День шахтера, который был установлен указом президента от 16 августа 1993 года. На Донбассе день города сегодня в Донецке, Горловке, Макеевке и Шахтерске.