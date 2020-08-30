31 серпня відзначають День пам’яті мучеників Флора і Лавра. Фото: inlviv.in.ua

https://racurs.ua/ua/n143167-31-serpnya-vidznachaut-den-pam-yati-muchenykiv-flora-i-lavra-ta-vsesvitniy-den-blogera.html

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31 серпня свято мучеників Флора і Лавра відзначає православна церква.

Ще з прадавніх часів, у Київській Русі Флора і Лавра вважали покровителями домашніх тварин, особливо коней. 31 серпня селяни ще називали Кінським святом — було прийнято пригощати коней якими-небудь ласощами, наприклад, пекли печиво у вигляді кінського копита.

Також з 31 серпня починалися так звані «бабські посиденьки» — вечорами жінки збиралися вдома у якоїсь вдови і проводили вечори за розмовами та тканням. Цього дня також збирали урожай поспілих яблук.

Народні прикмети на 31 серпня:

Не можна працювати на конях цього дня;

31 серпня заборонено запрягати воза і випалювати тавро на худобі;

Кінь часто перебирає ногами і фиркає — до негоди.

У світі 31 серпня свято Дня незалежності відзначають Киргизстан, Малі, Тринідад і Тобаго. Також цього дня святкують Всесвітній день блогера, День їжі на свіжому повітрі, День свободи в Польщі, День адвоката в США та Міжнародний день бекону.

31 серпня в історії:

1422 рік — Генріх VI став королем Англії у віці дев’яти місяців;

1898 рік — офіційно відкрито Київський політехнічний інститут;

1907 рік — створено Антанту;

1919 рік — у ніч з 30 на 31 серпня Київ бійці УГА та УНР звільнили від більшовиків;

1995 рік — на навколоземну орбіту запущено перший український науково-дослідницький супутник «Січ-1».

31 серпня День ангела імені відзначають: Богдан, Марк, Георгій, Григорій, Діонисій, Євгеній, Єміліан, Іларіон, Лев, Лука, Макарій, Михайло та Христофор.

Нагадаємо, 30 серпня в Україні відзначають День шахтаря, яке було встановлене указом президента від 16 серпня 1993 року. На Донбасі день міста сьогодні в Донецьку, Горлівці, Макіївці та Шахтарську.