30 серпня святкують День шахтаряhttps://racurs.ua/ua/n143140-30-serpnya-svyatkuut-den-shahtarya.htmlРакурс
30 серпня свято — День шахтаря. Це професійне свято традиційно відзначається останньої неділі серпня. Вперше це свято було відзначено у 1935 році, коли у ніч на 31 серпня шахтар Олексій Стаханов дав старт стахановському руху, встановивши рекорд із видобутку вугілля.
В Україні День шахтаря був встановлений указом президента від 16 серпня 1993 року.
Для багатьох шахтарських населених пунктів України День шахтаря одночасно є й днем міста. Перш за все, мова йде про міста Донбасу — Донецьк, Горлівку, Макіївку, Шахтарськ та інші.
День шахтаря 30 серпня також відзначається в Естонії, Росії, Білорусі, Казахстані та Узбекистані.
Також 30 серпня відзначається Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, який був заснований у 2010 році. Свято є невід'ємною частиною реалізації міжнародної конвенції проти зникнень. Масштабні офіційні заходи цього дня проходять у багатьох країнах Європи, Африки, Азії та США.
Цей день в історії
30 серпня відбувалися такі події:
- у 1873 році відкрита Земля Франца-Йосифа;
- у 1918 році Фанні Каплан здійснила замах на Володимира Леніна;
- у 1991 році заборонено Компартію України.
Цього дня народилися:
- новозеландський автогонщик «Формули-1» Брюс Макларен, засновник команди «Макларен» (1937);
- президент Білорусі Олександр Лукашенко (1954 рік);
- американська топ-модель і кіноактриса Камерон Діас (1972 рік);
- російська кіноактриса і співачка Анастасія Задорожна (1985 рік).