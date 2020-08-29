День шахтаря. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n143140-30-serpnya-svyatkuut-den-shahtarya.html

Ракурс

30 серпня свято — День шахтаря. Це професійне свято традиційно відзначається останньої неділі серпня. Вперше це свято було відзначено у 1935 році, коли у ніч на 31 серпня шахтар Олексій Стаханов дав старт стахановському руху, встановивши рекорд із видобутку вугілля.

В Україні День шахтаря був встановлений указом президента від 16 серпня 1993 року.

Для багатьох шахтарських населених пунктів України День шахтаря одночасно є й днем ​​міста. Перш за все, мова йде про міста Донбасу — Донецьк, Горлівку, Макіївку, Шахтарськ та інші.

День шахтаря 30 серпня також відзначається в Естонії, Росії, Білорусі, Казахстані та Узбекистані.

Також 30 серпня відзначається Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, який був заснований у 2010 році. Свято є невід'ємною частиною реалізації міжнародної конвенції проти зникнень. Масштабні офіційні заходи цього дня проходять у багатьох країнах Європи, Африки, Азії та США.

Цей день в історії

30 серпня відбувалися такі події:

у 1873 році відкрита Земля Франца-Йосифа;

у 1918 році Фанні Каплан здійснила замах на Володимира Леніна;

у 1991 році заборонено Компартію України.

Цього дня народилися: