Гірники на Львівщині відмовляються виходити з шахти до погашення заборгованості із зарплати. Фото: Facebook

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Ракурс

Шахтарі влаштували підземний страйк на Львівщині. Гірники шахти «Надія» із міста Соснівка відмовляються виходити з шахти до погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

Страйк почався вчора ввечері, коли 47 гірників третьої і четвертої зміни залишилися під землею у знак протесту, повідомляє у Fаcebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Зараз у шахті перебувають 40 шахтарів: 13 осіб із вчорашньої зміни та 27 осіб із сьогоднішньої зміни.

Волинець заявляє, що на підприємстві зарплата не виплачується із березня 2020 року. Станом на 25 серпня заборгованість із зарплати перед шахтарями становить 61,54 млн грн.

Волинець також повідомив, що на підприємстві перебуває заступник міністра енергетики Олександр Зорін. Він спілкується із робітниками на поверхні.

Ситуація непроста, оскільки вже вечір суботи, попереду неділя, а Калуська ТЕЦ тільки у понеділок зможе перерахувати 3,7 млн ​​грн боргу за відвантажене вугілля. Ще 2 млн грн, можливо, вдасться отримати протягом тижня від суміжних організацій-трейдерів. З яких джерел погасити залишок боргу майже в 56 млн грн — питання. Але це необхідно буде зробити — шахтарі підприємства налаштовані вкрай рішуче, — повідомив Волинець.



Як відомо, завтра, 30 серпня, в Україні відзначається День шахтаря.

Як раніше писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський 24 червня вийшов до шахтарів із шахти «Надія», які другий день протестували під його офісом через невиплату зарплати. Глава держави пообіцяв за пару днів вирішити питання із заборгованістю перед гірниками за чотири місяці, яка становила 58 млн грн.