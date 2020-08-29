Експортні мита на нафту і нафтопродукти збільшує Білорусь. Фото: TAdviser

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Ракурс

Експортні мита на нафту і нафтопродукти підвищує Білорусь із 1 вересня. Підвищення стосується товарів, що вивозяться за межі Євразійського економічного союзу.

Таке рішення ухвалила Рада міністрів Білорусі. Відповідна постанова білоруського уряду № 503 від 27 серпня 2020 року була опублікована на Національному правовому інтернет-порталі сьогодні, 29 серпня.

Згідно з постановою, ставка експортного мита на сиру нафту становитиме 47,5 дол. за одну тону. Раніше ставка мита становила 46,9 дол.

Мито на прямогінний бензин підвищена із 25,7 дол. до 26,1 дол. за одну тону. На товарні бензини, легкі і середні дистиляти мито піднялося із 14 дол. до 14,2 дол. за одну тону. Такий же розмір мита встановлений щодо дизельного палива, бензолу, толуолу, ксилолів, мастильних та інших масел.

Як відомо 1 серпня Білорусь підвищила ставки експортного мита на сиру нафту і окремі категорії товарів, вироблені з нафти.

Як раніше писав «Ракурс», у травні 2020 року Білорусь почала закуповувати нафту у США. Це пов’язано з тим, що Білорусь не змогла домовитися про постачання російської нафти за зниженою ціною.