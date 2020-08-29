Закон про підвищення мінімальної зарплати підписав Зеленський. Фото: 112 Україна

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Ракурс

Мінімальна зарплата в Україні становитиме 5 тис. грн вже з 1 вересня, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 29 серпня, підписав закон «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 822-IX, який Верховна Рада прийняла на позачерговій сесії 25 серпня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

В Офісі президента нагадали про заяву Зеленського, що це підвищення мінімальної зарплати буде лише першим етапом. Із 2021 року мінімалка становитиме 6 тис. грн, а до кінця наступного року її розмір збільшиться до 6,5 тис. грн.

Із підвищенням мінімальної зарплати виростуть і доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, вихователів, соцпрацівників та медиків, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, — заявив Зеленський.

Як раніше писав «Ракурс», радник президента Зеленського Олег Устенко вважає, що підвищення мінімальної заробітної плати з вересня 2020 року до 5 тис. грн не спровокує стрімкого зростання інфляції.