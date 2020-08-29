Закон о повышении минимальной зарплаты подписан Зеленским. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n143137-zakon-o-povyshenii-minimalnoy-zarplaty-podpisan-zelenskim.html

Ракурс

Минимальная зарплата в Украине составит 5 тыс. грн уже с 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 29 августа, подписал закон «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» № 822-IX, который Верховная Рада приняла на внеочередной сессии 25 августа 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В Офисе президента напомнили о заявлении Зеленского, что нынешнее повышение минимальной зарплаты будет лишь первым этапом. С 2021 года минималка составит 6 тыс. грн, а до конца следующего года ее размер увеличится до 6,5 тыс. грн.

С повышением минимальной зарплаты вырастут и доходы работников бюджетной сферы: учителей, воспитателей, соцработников и медиков, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, — заявил Зеленский.

Как ранее писал «Ракурс», советник президента Зеленского Олег Устенко считает, что повышение минимальной заработной платы с сентября 2020 года до 5 тыс. грн не спровоцирует стремительного роста инфляции.