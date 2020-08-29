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Ракурс
Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты увеличивает Беларусь. Фото: TAdviser

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты увеличивает Беларусь

29 авг 2020, 20:41
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Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты повышает Беларусь с 1 сентября. Повышение касается товаров, вывозимых за пределы Евразийского экономического союза.

Такое решение принял Совет министров Беларуси. Соответствующее постановление белорусского правительства № 503 от 27 августа 2020 года было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале сегодня, 29 августа.

Согласно постановлению, ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит 47,5 долл. за одну тонну. Ранее ставка пошлины составляла 46,9 долл.

Пошлина на прямогонный бензин повышена с 25,7 долл. до 26,1 долл. за одну тонну. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты пошлина поднялась с 14 долл. до 14,2 долл. за одну тонну. Такой же размер пошлины установлен в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.


Как известно, 1 августа Беларусь повысила ставки экспортных пошлин на сырую нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти.

Как ранее писал «Ракурс», в мае 2020 года Беларусь начала закупать нефть у США. Это связано с тем, что Беларусь не смогла договориться о поставках российской нефти по заниженным ценам.

Источник: Ракурс


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