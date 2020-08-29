Горняки на Львовщине отказываются выходить из шахты до погашения задолженности по зарплате. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n143139-gornyaki-na-lvovschine-otkazyvautsya-vyhodit-iz-shahty-do-pogasheniya-zadoljennosti-po-zarplate.html

Ракурс

Шахтеры устроили подземную забастовку на Львовщине. Горняки шахты «Надія» из города Сосновка отказываются выходить из шахты до погашения задолженности по заработной плате.

Забастовка началась вчера вечером, когда 47 горняков третьей и четвертой смены остались под землей в знак протеста, сообщает в Fаcebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Сейчас в шахте находятся 40 шахтеров: 13 человек со вчерашней смены и 27 человек с сегодняшней смены.

Волынец заявляет, что на предприятии зарплата не выплачивается с марта 2020 года. По состоянию на 25 августа задолженность по зарплате перед шахтерами составляет 61,54 млн грн.

Волынец также сообщил, что на предприятии находится заместитель министра энергетики Александр Зорин. Он общается с рабочими на поверхности.

Ситуация непростая, поскольку уже вечер субботы, впереди воскресенье, а Калушская ТЭЦ только в понедельник сможет перечислить 3,7 млн грн долга за отгруженный уголь. Еще 2 млн грн, возможно, удастся получить в течение недели от смежных организаций-трейдеров. Из каких источников погасить остаток долга почти в 56 млн грн — вопрос. Но это необходимо будет сделать — шахтеры предприятия настроены крайне решительно, — сообщил Волынец.



Как известно, завтра, 30 августа, в Украине отмечается День шахтера.

Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский 24 июня вышел к шахтерам из шахты «Надія», которые второй день протестовали под его офисом из-за невыплаты зарплаты. Глава государства пообещал за пару дней решить вопрос с задолженностью по зарплате перед горняками за четыре месяца, которая составляла 58 млн грн.