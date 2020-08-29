30 августа празднуют День шахтераhttps://racurs.ua/n143140-30-avgusta-prazdnuut-den-shahtera.htmlРакурс
30 августа праздник — День шахтера. Этот профессиональный праздник традиционно отмечается в последнее воскресенье августа. Впервые этот праздник был отмечен в 1935 году, когда в ночь на 31 августа шахтер Алексей Стаханов дал старт стахановскому движению, установив рекорд по добыче угля.
В Украине День шахтера был установлен указом президента от 16 августа 1993 года.
Для многих шахтерских населенных пунктов Украины День шахтера одновременно является и днем города. Прежде всего, речь идет о городах Донбасса — Донецке, Горловке, Макеевке, Шахтерске и других.
День шахтера 30 августа также отмечается в Эстонии, России, Беларуси, Казахстане и Узбекистане.
Также 30 августа отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений, который был учрежден в 2010 году. Праздник является неотъемлемой частью реализации международной конвенции против исчезновений. Масштабные официальные мероприятия в этот день проходят во многих странах Европы, Африки, Азии и США.
Этот день в истории
30 августа происходили такие события:
- в 1873 году открыта Земля Франца-Иосифа;
- в 1918 году Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ленина;
- в 1991 году запрещена Компартия Украины.
В этот день родились:
- новозеландский автогонщик «Формулы-1» Брюс Макларен, основатель команды «Макларен» (1937 год);
- президент Беларуси Александр Лукашенко (1954 год);
- американская топ-модель и киноактриса Камерон Диас (1972 год);
- российская киноактриса и певица Анастасия Задорожная (1985 год).