День шахтера. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n143140-30-avgusta-prazdnuut-den-shahtera.html

Ракурс

30 августа праздник — День шахтера. Этот профессиональный праздник традиционно отмечается в последнее воскресенье августа. Впервые этот праздник был отмечен в 1935 году, когда в ночь на 31 августа шахтер Алексей Стаханов дал старт стахановскому движению, установив рекорд по добыче угля.

В Украине День шахтера был установлен указом президента от 16 августа 1993 года.

Для многих шахтерских населенных пунктов Украины День шахтера одновременно является и днем города. Прежде всего, речь идет о городах Донбасса — Донецке, Горловке, Макеевке, Шахтерске и других.

День шахтера 30 августа также отмечается в Эстонии, России, Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Также 30 августа отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений, который был учрежден в 2010 году. Праздник является неотъемлемой частью реализации международной конвенции против исчезновений. Масштабные официальные мероприятия в этот день проходят во многих странах Европы, Африки, Азии и США.

Этот день в истории

30 августа происходили такие события:

в 1873 году открыта Земля Франца-Иосифа;

в 1918 году Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ленина;

в 1991 году запрещена Компартия Украины.

В этот день родились: