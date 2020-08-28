29 серпня відзначають День авіації України. Фото: news.liga.net

https://racurs.ua/ua/n143116-29-serpnya-vidznachaut-den-aviaciyi-ukrayiny-ta-gorihovyy-spas.html

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29 серпня професійне свято відзначають військові та цивільні авіатори, працівники авіаційної промисловості і транспорту.

День авіації в Україні традиційно святкується в останню суботу серпня. Це свято започаткував своїм указом в 1993 році президент України Леонід Кравчук, а в 1996 році до указу були внесені зміни. За інформацією експертів, повітряний рух України охоплює п’ять районів польотної інформації загальною площею 729,8 тис. кв. км.

Православні 29 серпня святкують Горіховий Спас. Цього дня українки в селах ткали полотно, щоб родині було в що вдягнутися. Також полотном торгували на ринках. У народі це свято ще називали Полотняний Спас або Спас на полотні.

Починаючи з 29 серпня наші предки заготовляли лісові горіхи, а жнива завершувалися. Селяни починали сіяти озимі. Тому цей день також називали Хлібний Спас.

Крім того, цього дня чистили джерела та спостерігали за водою. Вважалося, якщо вода у колодязях спокійна, то осінь буде теплою.

Народні прикмети на 29 серпня:

Хороший урожай горіхів — в наступному році буде багато хліба.

Якщо на Третій Спас хороша погода, то зима буде короткою, а весна — ранньою.

Бліді зірки — до ясної і сухої погоди.

У світі 29 серпня відзначають День дій проти ядерних випробувань, День словацького національного повстання у 1944 році, Національний Чоп Суей Дей і День «Більше трав, менше солоного» в США, День спорту в Індії, День юриста в Аргентині та День муніципальної поліції в Польщі.

29 серпня в історії:

1561 рік — у Пересопницькому монастирі завершили роботу над книгою Пересопницьке Євангелія;

1885 рік — інженер з Німеччини Готліб Даймлер одержав патент на мотоцикл;

1929 рік —дирижабль «Граф Цепелін» із Німеччини завершив першу навколосвітню подорож;

1949 рік — у СРСР на території Семипалатинська (Казахська РСР) вперше вдало випробували атомну бомбу;

2014 рік — Іловайська трагедія — розстріл української колони під час виходу з Іловайська.

29 серпня День ангела відзначають Герасим, Степан, Олександр, Яків та Анна.

Нагадаємо, 28 серпня православні в Україні відзначали одне з 12 головних церковних свят — Успіння Пресвятої Богородиці. Це свято святкується після Успенського посту.